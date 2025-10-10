Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casa Branca diz que Prêmio Nobel colocou 'a política acima da paz'

A Casa Branca considerou, nesta sexta-feira (10), que o Comitê do Prêmio Nobel tomou uma decisão que colocou a política acima da paz ao conceder esse reconhecimento à líder opositora venezuelana María Corina Machado em vez do presidente Donald Trump. 

O mandatário dos Estados Unidos expressou nos últimos dias seu desejo de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, no momento em que negociava um acordo entre Israel e o movimento palestino Hamas sobre Gaza. O acordo foi assinado na quinta-feira. 

"O presidente Trump continuará alcançando acordos de paz, pondo fim a guerras e salvando vidas", escreveu no X o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung. 

"O Comitê do Nobel provou que coloca a política acima da paz".

