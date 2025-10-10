Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casa Branca diz que comitê do Nobel coloca "política acima da paz"

Autor Susan Heavey e Trevor Hunnicutt – repórteres da Reuters
A Casa Branca criticou nesta sexta-feira (10) a decisão do comitê do Prêmio Nobel de conceder o prêmio da paz a uma líder da oposição venezuelana em vez do presidente dos EUA, Donald Trump.

"O presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, acabando com guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, que pode mover montanhas com a força de sua vontade", disse o porta-voz da Casa Branca Steven Cheung em um post no X.

"O comitê do Nobel provou que eles colocam a política acima da paz."

Honraria

O Comitê Norueguês do Nobel concedeu o prêmio anual à venezuelana María Corina Machado, citando os "corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem" à liderança autoritária.

Trump fez uma campanha agressiva pelo prêmio e, nesta semana, anunciou um cessar-fogo e um acordo de reféns para acabar com a guerra em Gaza.

O presidente republicano ainda não comentou a decisão do Nobel, mas postou três vídeos em sua conta Truth Social na manhã de sexta-feira, com apoiadores comemorando o acordo de Gaza.

