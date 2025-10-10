Casa Branca acusa Nobel de privilegiar 'a política em detrimento da paz' ao não premiar Trump

O governo norte-americano reagiu com críticas à decisão do Comitê Norueguês do Nobel de não conceder o Prêmio da Paz de 2025 ao presidente dos EUA, Donald Trump. Em publicação no X, o assessor da Casa Branca Steven Cheung afirmou que o republicano "continuará fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas".

O assessor acusou o comitê de privilegiar "a política em detrimento da paz", ao não reconhecer o papel de Trump em negociações recentes.