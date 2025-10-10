Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casa Branca acusa Nobel de privilegiar 'a política em detrimento da paz' ao não premiar Trump

Agência Estado
Agência Estado Autor
O governo norte-americano reagiu com críticas à decisão do Comitê Norueguês do Nobel de não conceder o Prêmio da Paz de 2025 ao presidente dos EUA, Donald Trump. Em publicação no X, o assessor da Casa Branca Steven Cheung afirmou que o republicano "continuará fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas".

O assessor acusou o comitê de privilegiar "a política em detrimento da paz", ao não reconhecer o papel de Trump em negociações recentes.

Segundo Cheung, o republicano "tem o coração de um humanitário, e nunca haverá alguém como ele, capaz de mover montanhas pela pura força de sua vontade".

A declaração foi feita logo após o anúncio do prêmio à líder opositora venezuelana Maria Corina Machado, descrita pelo Comitê como responsável por "trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela" e por sua "luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

