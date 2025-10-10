Bilionário próximo a Trump chama Greta Thunberg de 'legionária do anticristo'

O investidor do Vale do Silício Peter Thiel qualificou a ativista sueca Greta Thunberg e os críticos da inteligência artificial (IA) como "legionários do anticristo" durante uma série de conferências privadas. As oito horas de conferências se concentraram em religião, com advertências contra a regulação tecnológica, segundo gravações revisadas pelo jornal The Washington Post.

Em quatro palestras de cerca de duas horas cada uma, oferecidas durante o último mês no Commonwealth Club de San Francisco, Thiel argumentou que quem propõe limitar o desenvolvimento tecnológico ameaça provocar a destruição dos Estados Unidos, noticiou o Post nesta sexta-feira. Thiel tem um patrimônio líquido de aproximadamente US$ 27 bilhões (R$ 147 bilhões) e mantém vínculos estreitos com o governo de Donald Trump. O vice-presidente JD Vance foi seu sócio. Além disso, este investidor tecnológico foi uma das poucas figuras do Vale do Silício a apoiar Trump em sua campanha presidencial de 2016. Em sua visão, o anticristo bíblico não é um gênio tecnológico do mal, mas alguém que alerta constantemente para os riscos existenciais e pede uma regulamentação estrita de setores inovadores.