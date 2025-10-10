Bélgica empata com Macedônia do Norte e se complica nas Eliminatórias da Copa de 2026

Três dias antes da viagem ao País de Gales, os 'Diabos Vermelhos', desfalcados de seu artilheiro Romelu Lukaku devido a uma lesão, não conseguiram encontrar uma solução contra a sólida defesa montada pelo técnico Blagoja Milevski.

Sem inspiração, a Bélgica empatou com a Macedônia do Norte em 0 a 0 nesta sexta-feira (10), em Ghent, e perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo J das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Após também empatarem na visita à Macedônia (1 a 1), os jogadores de Rudi Garcia não conseguiram balançar as redes nesta sexta, apesar de terem um amplo domínio.

Os belgas deixaram, assim, os visitantes na liderança do Grupo J, que tem um futuro bastante incerto, com Macedônia do Norte, Bélgica e País de Gales separados por apenas dois pontos.

A Bélgica tentou de tudo, acumulando chances, especialmente por meio de Kevin De Bruyne e Jérémy Doku.

Mas sem um camisa 9 de ofício, os 'Diabos Vermelhos' foram inofensivos, com o goleiro adversário Stole Dimitrievski tendo que entrar em ação em poucas ocasiões.