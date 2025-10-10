Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque aéreo deixa ao menos nove feridos e provoca apagão em Kiev

Ataques aéreos lançados pela Rússia feriram pelo menos nove pessoas, danificaram prédios residenciais e causaram apagões em Kiev na madrugada desta sexta-feira, 10, segundo autoridades locais. Equipes de resgate retiraram mais de 20 pessoas de um edifício de 17 andares que pegava fogo. Cinco pessoas foram hospitalizadas.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que o ataque interrompeu o fornecimento de energia em ambos os lados da cidade, que é dividida pelo Rio Dnipro, e afetou o abastecimento de água. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

