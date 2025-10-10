Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ao menos 19 desaparecidos em explosão em fábrica dos EUA

AFP
Autor
AFP Autor
Pelo menos 19 pessoas estão desaparecidas após um acidente em uma fábrica de explosivos do estado americano de Tennessee, informou nesta sexta-feira (10) um funcionário local, que alertou que há "vítimas mortais".

"Posso dizer que houve vítimas mortais. Não quero dar um número... O que posso dizer agora é que estamos procurando 19 pessoas", declarou o xerife do condado de Humphreys, Chris Davis, em uma coletiva de imprensa.

Tags

eua

