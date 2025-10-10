Ao menos 19 desaparecidos em explosão em fábrica dos EUA

Pelo menos 19 pessoas estão desaparecidas após um acidente em uma fábrica de explosivos do estado americano de Tennessee, informou nesta sexta-feira (10) um funcionário local, que alertou que há "vítimas mortais".

"Posso dizer que houve vítimas mortais. Não quero dar um número... O que posso dizer agora é que estamos procurando 19 pessoas", declarou o xerife do condado de Humphreys, Chris Davis, em uma coletiva de imprensa.