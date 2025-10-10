Ao menos 19 desaparecidos após explosão em fábrica nos EUA

Imagens aéreas transmitidas por meios de comunicação locais mostraram destroços ainda fumegantes em uma fábrica de explosivos localizada no condado de Hickman, além de veículos carbonizados e destruídos.

Pelo menos 19 pessoas estão desaparecidas após uma explosão em uma fábrica no estado americano do Tennessee, informou nesta sexta-feira (10) um funcionário local, que alertou que há "vítimas fatais".

"Há vítimas fatais. Não quero dar um número. O que posso dizer agora é que estamos procurando 19 pessoas", declarou à imprensa o xerife do condado de Humphreys, Chris Davis.

A explosão ocorreu em uma planta operada pela Accurate Energetic Systems, na região de Bucksnort, o que levou as autoridades a emitir alertas pedindo que a população evitasse a área por temor de novas explosões.

"Os serviços de emergência estão atualmente no local trabalhando para atender à situação", escreveu o gabinete do xerife no Facebook.

Quando foi perguntado sobre o estado do edifício onde ocorreu a explosão, Davis foi categórico: "Posso descrever o prédio? Não há nada para descrever. Ele desapareceu. É a cena mais devastadora que já vi em minha carreira", disse aos jornalistas.