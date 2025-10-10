Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha, Reino Unido e França 'decididos a retomar' negociações nucleares com Irã

Alemanha, Reino Unido e França 'decididos a retomar' negociações nucleares com Irã

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Alemanha, Reino Unido e França, que pressionaram pelo restabelecimento das sanções da ONU contra o Irã no final de setembro, declararam nesta sexta-feira (10) que estavam "decididos a retomar as negociações" com a República Islâmica sobre seu programa nuclear. 

"Estamos decididos a retomar as negociações com o Irã e os Estados Unidos com vistas a um acordo abrangente, duradouro e verificável que garanta que o Irã nunca adquira uma arma nuclear", disseram os três países em um comunicado conjunto.

ctx-psr/meb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar