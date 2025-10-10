AIEA: energia na usina de Zaporizhzhya será restaurada; Chornobyl segue sem força

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou nesta sexta-feira, 10, que um processo foi iniciado para ajudar a restaurar a eletricidade externa para a usina nuclear de Zaporizhzhya, na Ucrânia, perdida por conta do conflito contra a Rússia. Em nota, é informado que Chornobyl segue sem força.

De acordo com comunicado da agência, o representante tem realizado diálogos com Kiev e Moscou sobre propostas concretas destinadas a permitir que a usina de Zaporizhzhya receba a energia necessária para resfriar seus seis reatores desativados e seu combustível irradiado.