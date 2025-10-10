AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 11 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 18 DE OUTUBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
SÁBADO, 11 DE OUTUBRO DE 2025
Américas
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Festival do Rio - (até 12)
(+) SÃO PAULO (Brasil) - Brasil Game Show - (até 12)
Europa
CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Leão lidera oração pela paz - 14H00
PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)
DOMINGO, 12 DE OUTUBRO DE 2025
Américas
(+) CARACAS (Venezuela) - Comemorar o dia da Resistência Indígena -
SEGUNDA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2025
Américas
BRASÍLIA (Brasil) - Pré-COP (encontro preparatório reunirá ministros responsáveis pelas negociações climáticas) - (até 14)
Europa
ESTOCOLMO (Suécia) - Anúncio do Prêmio Nobel de Economia - 07H45
VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep - 07H00
TERÇA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2025
Américas
(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI divulga relatório anual sobre economia mundial - 11H00
QUARTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro - 10H30
WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas - 16H00
QUINTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2025
Oriente Médio e África do Norte
JERUSALÉM - Cerimônias oficiais marcam o segundo aniversário do ataque do Hamas a Israel -