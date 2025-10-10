Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

Autor AFP
Autor
AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 11 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 18 DE OUTUBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 11 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Festival do Rio -  (até 12)

 (+) SÃO PAULO (Brasil) - Brasil Game Show -  (até 12)

Europa

 CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Leão lidera oração pela paz -  14H00

 PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 -  (até 27 de Novembro)

DOMINGO, 12 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 (+) CARACAS (Venezuela) - Comemorar o dia da Resistência Indígena - 

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 BRASÍLIA (Brasil) - Pré-COP (encontro preparatório reunirá ministros responsáveis pelas negociações climáticas) -  (até 14)

Europa

 ESTOCOLMO (Suécia) - Anúncio do Prêmio Nobel de Economia -  07H45

 VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep -  07H00

TERÇA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 (+) WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI divulga relatório anual sobre economia mundial -  11H00

QUARTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro -  10H30

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas -  16H00

QUINTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2025

Oriente Médio e África do Norte

 JERUSALÉM - Cerimônias oficiais marcam o segundo aniversário do ataque do Hamas a Israel - 

