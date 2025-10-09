Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Von der Leyen supera duas moções de censura no Parlamento Europeu

Autor AFP
Tipo Notícia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, superou nesta quinta-feira (9) duas moções de censura no Parlamento do bloco, embora persistam as críticas à sua gestão à frente do Executivo europeu.

A conservadora alemã, eleita para um segundo mandato após as eleições europeias de 2024, enfrentou este ano três tentativas de derrubá-la.

As moções votadas nesta quinta-feira no Parlamento, com sede em Estrasburgo, foram apresentadas pela extrema direita e pela esquerda radical.

Ambas as iniciativas fracassaram graças ao apoio de sua coalizão, formada pelos conservadores do Partido Popular Europeu, os social-democratas e os liberais (Renew).

A primeira moção, da extrema direita, recebeu 378 votos contra, 179 votos a favor e 37 abstenções. A segunda obteve 383 contra, 133 a favor e 78 abstenções.

Após os resultados, Von der Leyen celebrou "forte apoio" do Parlamento em uma mensagem no X.

A presidente da Comissão já havia enfrentado uma moção em julho, apresentada por um eurodeputado romeno de extrema direita. A iniciativa foi rejeitada por 360 votos.

Mas, apesar de superar essas três moções em um Parlamento Europeu cada vez mais fragmentado, as críticas à sua gestão continuam.

Tanto a esquerda quanto o centro a acusam de cultivar ambiguidades com a extrema direita e de desmantelar as leis ambientais.

"Ela deve escolher entre seus aliados e aqueles que não são nossos amigos", criticou na segunda-feira a presidente dos social-democratas, a espanhola Iratxe García.

A esquerda radical, por sua vez, acusa-a de "omissão" diante do "genocídio" em Gaza, segundo palavras da francesa Manon Aubry, copresidente do grupo.

E a extrema direita, representada também pelo francês Jordan Bardella, denunciou as políticas migratórias do bloco e a "rendição comercial" da UE pelo acordo firmado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Uma moção de censura pode ser apresentada por 10% dos eurodeputados, ou seja, 72 parlamentares.

Para ser aprovada, deve obter mais de dois terços dos votos emitidos, o que representa a maioria do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu nunca destituiu uma Comissão, o órgão executivo dos 27 Estados-membros da UE.

