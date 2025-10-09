Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que haverá 'desarmamento' na próxima fase do acordo sobre Gaza

Trump diz que haverá 'desarmamento' na próxima fase do acordo sobre Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (9) que o desarmamento fará parte da segunda fase do acordo sobre Gaza, em meio à insistência de Israel para que o Hamas entregue suas armas. 

"Não vou falar sobre isso porque vocês mais ou menos sabem o que é a fase dois. Mas... haverá desarmamento", disse Trump a repórteres durante uma reunião de gabinete. 

O presidente acrescentou que também haverá "retiradas" das forças israelenses.

dk/acb/cr/mar/cr/mar/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar