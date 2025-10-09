Trump diz que aumentará a pressão para acabar com guerra na Ucrânia

O presidente Donald Trump declarou nesta quinta-feira (9) que os Estados Unidos e seus aliados da Otan estão "intensificando a pressão" para pôr fim à guerra na Ucrânia, depois que suas tentativas de aproximação com o presidente russo, Vladimir Putin, não resultaram em um cessar-fogo.

"Sim, estamos intensificando a pressão", declarou Trump à imprensa no Salão Oval durante uma reunião com seu homólogo finlandês, Alexander Stubb.