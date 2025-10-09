Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Putin reconhece responsabilidade russa na queda de avião do Azerbaijão em 2024

Putin reconhece responsabilidade russa na queda de avião do Azerbaijão em 2024

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu, nesta quinta-feira (9), perante seu homólogo do Azerbaijão, Ilham Aliyev, a responsabilidade da Rússia quando um avião da Azerbaijan Airlines caiu no final de 2024 após ser atingido por destroços de mísseis antiaéreos.

O avião, que fazia o trajeto Baku e Grozny, no Cáucaso russo, tentou aterrissar no destino previsto, mas foi desviado para o Cazaquistão, onde, em 25 dezembro de 2024, caiu e deixou 38 mortos. 

A tragédia provocou um aumento das tensões entre Rússia e Azerbaijão. Putin já havia se desculpado, admitindo que as forças de Moscou haviam disparado no momento do incidente, mas sem reconhecer diretamente a responsabilidade da Rússia.

Nesta quinta-feira, o presidente explicou que a defesa antiaérea russa estava ativa no dia da tragédia devido à presença de drones ucranianos em Grozny.

"Os dois mísseis [russos] que foram disparados não atingiram diretamente o avião [...], mas explodiram, talvez por autodestruição, a alguns metros, cerca de 10 metros", declarou Putin durante uma reunião com Aliyev em Dushanbe, Tadjiquistão.

"Por isso ocorreu a destruição [do avião], mas não por elementos de combate, e sim por restos de mísseis", explicou, prometendo indenizações e uma investigação sobre o ocorrido.

Ilham Aliyev agradeceu a Putin por "acompanhar pessoalmente este caso" e congratulou-se pelo "desenvolvimento positivo" das relações entre Moscou e Baku.

O avião Embraer 190 da Azerbaijan Airlines caiu no oeste do Cazaquistão, na margem leste do mar Cáspio. Trinta e oito das 67 pessoas que estavam a bordo morreram.

Esta foi a primeira vez que Putin e Aliyev se encontraram desde o acidente.

bur/mad/thm/jvb/mb/rm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar