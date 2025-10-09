Putin reconhece responsabilidade russa na queda de avião do Azerbaijão em 2024

O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu, nesta quinta-feira (9), perante seu homólogo do Azerbaijão, Ilham Aliyev, a responsabilidade da Rússia quando um avião da Azerbaijan Airlines caiu no final de 2024 após ser atingido por destroços de mísseis antiaéreos. O avião, que fazia o trajeto Baku e Grozny, no Cáucaso russo, tentou aterrissar no destino previsto, mas foi desviado para o Cazaquistão, onde, em 25 dezembro de 2024, caiu e deixou 38 mortos.

A tragédia provocou um aumento das tensões entre Rússia e Azerbaijão. Putin já havia se desculpado, admitindo que as forças de Moscou haviam disparado no momento do incidente, mas sem reconhecer diretamente a responsabilidade da Rússia. Nesta quinta-feira, o presidente explicou que a defesa antiaérea russa estava ativa no dia da tragédia devido à presença de drones ucranianos em Grozny. "Os dois mísseis [russos] que foram disparados não atingiram diretamente o avião [...], mas explodiram, talvez por autodestruição, a alguns metros, cerca de 10 metros", declarou Putin durante uma reunião com Aliyev em Dushanbe, Tadjiquistão. "Por isso ocorreu a destruição [do avião], mas não por elementos de combate, e sim por restos de mísseis", explicou, prometendo indenizações e uma investigação sobre o ocorrido.