Presidente palestino se reúne com ativistas israelenses para discutir paz duradoura

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, reuniu-se com ativistas israelenses em Ramallah nesta quinta-feira (9) para discutir uma paz duradoura com os palestinos, após o acordo de cessar-fogo anunciado entre Israel e o movimento islamista Hamas. 

"Saúdo o acordo assinado hoje, o fim da guerra e a libertação dos reféns", disse Abbas a dezenas de representantes de organizações israelenses pacíficas.

"Há alguns meses, [o presidente dos EUA, Donald] Trump tinha um plano para expulsar os palestinos, mas depois se esqueceu dele", acrescentou no palácio presidencial em Ramallah, na Cisjordânia ocupada. 

"Permaneceremos em nossa pátria e estabeleceremos um Estado palestino em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental", continuou. 

Participaram da reunião o parlamentar israelense de origem palestina Ayman Odeh e o vice-presidente da Autoridade Palestina, Hussein Al Sheikh. Também estavam presentes Iddo Ilam, ativista e objetor de consciência, que explicou por que decidiu não servir no exército israelense.

"Pedimos um futuro diferente, uma paz entre judeus e palestinos", declarou Rula Daoud, codiretora do Standing Together, um movimento israelense que busca aproximar as comunidades palestina e judaica em Israel. 

O acordo alcançado nas negociações no Egito prevê, entre outras coisas, a libertação de todos os reféns israelenses em troca da libertação de prisioneiros palestinos e de um cessar-fogo em Gaza.

