Preços do petróleo caem por acordo sobre Gaza e excesso de oferta

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira (9), puxados pelo acordo de cessar-fogo em Gaza, além de uma perspectiva de produção de petróleo superior à demanda nos próximos meses. O preço do barril de Brent do mar do Norte, que será entregue em dezembro, fechou em queda de 1,56%, a 61,51 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, que será entregue em novembro, caiu 1,66%, a 61,51 dólares. Israel e Hamas assinaram, nesta quinta-feira, a primeira fase de um acordo para um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns, após fortes pressões do presidente americano, Donald Trump, para pôr fim a dois anos de guerra no território palestino. "Uma parte do prêmio de risco desaparece do mercado" com este anúncio, disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates. Israel não é um produtor significativo de petróleo, razão pela qual os temores se concentravam principalmente no risco de uma extensão do conflito na região.