ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel e Hamas concordam com cessar-fogo em Gaza e libertação dos reféns
PRÊMIOS NOBEL: Nobel de Literatura vai para húngaro Laszlo Krasznahorkai, 'o mestre do apocalipse'
=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===
SHARM EL-SHEIKH:
Israel e Hamas concordam com cessar-fogo em Gaza e libertação dos reféns
Israel e o movimento islamista Hamas alcançaram nesta quinta-feira(9) um acordo para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns, seguindo o plano do presidente americano, Donald Trump, para pôr fim a dois anos de guerra no território palestino.
Gaza palestinos conflito diplomacia Catar Israel
SHARM EL-SHEIKH:
O que se sabe sobre o acordo para cessar-fogo em Gaza
Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza, na qual está prevista a libertação dos reféns israelenses que estão vivos em troca da soltura de cerca de 2.000 palestinos após dois anos de guerra.
EUA Gaza conflito Hamas Palestinos diplomacia Catar Israel Egito
TEL AVIV:
'Eles estão voltando', comemoram israelenses em Tel Aviv após anúncio de acordo em Gaza
Milhares de israelenses se reuniram nesta quinta-feira (9) em uma praça de Tel Aviv que reúne as famílias dos reféns retidos em Gaza há dois anos, na esperança do retorno dos sequestrados após dois anos de suspense.
EUA palestinos conflito reféns diplomacia Israel
KHAN YUNIS:
Habitantes de Gaza celebram com euforia anúncio de acordo para encerrar a guerra
Com gritos de alegria, aplausos e danças, os palestinos do sul de Gaza receberam com euforia o anúncio de um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, para levar ao fim de uma guerra que deixou o território em ruínas.
Gaza palestinos conflito Hamas Israel
=== PRÊMIOS NOBEL ===
ESTOCOLMO:
Nobel de Literatura vai para húngaro Laszlo Krasznahorkai, 'o mestre do apocalipse'
O Prêmio Nobel de Literatura foi concedido nesta quinta-feira (9) ao escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, um dos mais importantes do país e conhecido por explorar em sua obra temas como o passado comunista e a melancolia, com um estilo prolixo.
Hungria Nobel prêmio literatura
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===
-- AMÉRICAS
WASHINGTON:
Trump acusa a imprensa de apoiar o grupo de esquerda Antifa
Sentado na Sala de Jantar de Estado da Casa Branca, o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos criadores de conteúdo de extrema direita que denunciassem publicamente aqueles que apoiam o movimento de esquerda Antifa, liderando uma mesa redonda que rapidamente se transformou em ataques à mídia.
EUA governo antifa política mídia
-- EUROPA
NIMES:
Promotoria pede 12 anos de prisão para acusado de estuprar Gisèle Pelicot na França
A Promotoria pediu, nesta quinta-feira (9), 12 anos de prisão para o único acusado de estuprar Gisèle Pelicot durante o julgamento de apelação na França, por considerá-lo culpado de participar em um ato coletivo de "destruição em massa" da mulher.
França Mulheres estupro medicamentos
CIDADE DO VATICANO:
Leão XIV elogia jornalismo de agências como 'barreira' contra pós-verdade
O papa Leão XIV elogiou nesta quinta-feira (9) o trabalho das agências de notícias, uma "barreira" contra as "areias movediças" da pós-verdade e das notícias falsas que a inteligência artificial torna virais.
religião mídia Vaticano Papa IA informática imprensa
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL
-Acompanhamento dos principais campeonatos europeus
