PRINCIPAIS NOTÍCIAS ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel e Hamas concordam com cessar-fogo em Gaza e libertação dos reféns

PRÊMIOS NOBEL: Nobel de Literatura vai para húngaro Laszlo Krasznahorkai, 'o mestre do apocalipse' === ISRAEL PALESTINOS CONFLITO === SHARM EL-SHEIKH: Israel e Hamas concordam com cessar-fogo em Gaza e libertação dos reféns

Israel e o movimento islamista Hamas alcançaram nesta quinta-feira(9) um acordo para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns, seguindo o plano do presidente americano, Donald Trump, para pôr fim a dois anos de guerra no território palestino. (Gaza palestinos conflito diplomacia Catar Israel, 756 palavras, já transmitida) SHARM EL-SHEIKH:

O que se sabe sobre o acordo para cessar-fogo em Gaza Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza, na qual está prevista a libertação dos reféns israelenses que estão vivos em troca da soltura de cerca de 2.000 palestinos após dois anos de guerra. (EUA Gaza conflito Hamas Palestinos diplomacia Catar Israel Egito, 752 palavras, já transmitida)

TEL AVIV: 'Eles estão voltando', comemoram israelenses em Tel Aviv após anúncio de acordo em Gaza Milhares de israelenses se reuniram nesta quinta-feira (9) em uma praça de Tel Aviv que reúne as famílias dos reféns retidos em Gaza há dois anos, na esperança do retorno dos sequestrados após dois anos de suspense.