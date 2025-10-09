Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Para avançar em Gaza, os 'obstáculos' à ajuda devem ser levantados, diz Guterres

Autor AFP
Tipo Notícia

Para alcançar um avanço real em Gaza, não basta silenciar as armas, também devem ser eliminados os obstáculos à entrega de ajuda humanitária, disse, nesta quinta-feira (9), o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. 

Israel e o movimento palestino Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns após a forte pressão do presidente americano, Donald Trump.

Em declarações à imprensa, Guterres reiterou seu apelo a todas as partes para que respeitem todos os termos do acordado. 

"Mas, para que este cessa-fogo se traduza em um progresso real, precisamos de algo mais do que silenciar as armas", insistiu. A ONU passou meses denunciando a obstrução da ajuda por parte de Israel.

"Precisamos de acesso pleno, seguro e sustentável para os trabalhadores humanitários, a eliminação da burocracia e dos obstáculos, e a reconstrução da infraestrutura destruída".

"As Nações Unidas estão prontas para oferecer todo o seu apoio. Nós e nossos parceiros estamos prontos para agir agora. Temos a experiência, as redes de distribuição e as relações comunitárias sobre o terreno para agir", insistiu.

"Os suprimentos estão disponíveis e nossas equipes estão prontas. Podemos ampliar a assistência alimentar, de água, sanitária e de alojamento imediato", afirmou, solicitando, ao mesmo tempo, um aumento do financiamento.

Na semana passada, o chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, afirmou que as Nações Unidas dispunham nas proximidades da Faixa de Gaza de "170 mil toneladas de alimentos, medicamentos, alojamentos e outros suprimentos essenciais prontos para entrar em Gaza".

Guterres também pediu para aproveitar a oportunidade deste primeiro passo para "estabelecer um verdadeiro caminho político rumo ao fim da ocupação, ao reconhecimento do direito do povo palestino à autodeterminação e à implementação de uma solução de dois Estados".

"Tanto para israelenses quanto para palestinos, este acordo oferece um raio de esperança; este raio deve se transformar no amanhecer da paz, o princípio do fim desta guerra devastadora", acrescentou.

onu

