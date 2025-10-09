Movimento das flotilhas 'vai seguir', diz ativista Thiago Ávila

O ativista brasileiro Thiago Ávila, um dos principais organizadores da flotilha internacional de ajuda a Gaza, afirmou nesta quinta-feira (9) que o movimento vai continuar, após o anúncio de um cessar-fogo entre Israel e Hamas. "Nada indica nos acordos de cessar-fogo que o cerco ilegal de Israel ou dos Estados Unidos, ou de qualquer outra nação, sobre Gaza vai acabar", declarou Ávila a jornalistas em seu retorno ao Brasil.

Nesta quinta-feira, Israel e Hamas firmaram a primeira fase de um acordo que contempla um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns israelenses, após forte pressão do presidente americano Donald Trump. Thiago Ávila é um dos 13 brasileiros que estavam a bordo da Flotilha Global Sumud e chegaram nesta quinta ao aeroporto de São Paulo, após serem detidos e expulsos pelas autoridades israelenses. Centenas de ativistas de diferentes países tiveram o mesmo destino, entre eles a sueca Greta Thunberg. Seus barcos foram abordados pela Marinha israelense entre os dias 1º e 3 de outubro, ilegalmente segundo os organizadores e a Anistia Internacional.

"Enquanto não houver justiça para o povo palestino, a flotilha vai seguir", disse Thiago Ávila. A flotilha tinha como objetivo romper o cerco imposto por Israel à Faixa de Gaza e entregar ajuda humanitária ao território palestino. Um bloqueio imposto em março por Israel sobre Gaza provocou grave escassez de alimentos, medicamentos e combustível. Em agosto, a ONU declarou o estado de fome no território palestino.

Muitos ativistas da flotilha denunciaram que foram submetidos a maus-tratos durante a detenção, o que Israel nega. "Houve violações [...] que vão ser documentadas, vão ser denunciadas nas instâncias devidas das cortes internacionais, mas não é nada comparado com o que houve com o povo palestino", declarou Ávila. O ativista mencionou casos de "violência física" e "interrogatórios coercitivos". Também houve episódios de "negação de medicamentos a pessoas com doenças crônicas como diabéticos que ficaram três dias sem acesso à insulina", acrescentou.