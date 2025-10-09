Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Monaco demite técnico austríaco Addi Hütter

Autor AFP
Tipo Notícia

Vítima dos maus resultados do início desta temporada, o austríaco Adi Hütter foi demitido do cargo de técnico do Monaco, confirmaram fontes próximas ao clube da Ligue 1 à AFP nesta quinta-feira (9).

O treinador de 55 anos e seus assistentes Christian Peintinger e Klaus Schmidt anunciaram sua saída aos jogadores após o treino desta quinta.

O Monaco ocupa atualmente a quinta colocação na Ligue 1, três pontos atrás do líder PSG, após quatro vitórias e um empate nas primeiras sete rodadas do campeonato francês.

Na Liga dos Campeões, o Monaco perdeu na estreia para o Brugge e empatou em 2 a 2 com o Manchester City na semana passada.

Fontes próximas ao caso relataram que o clube monegasco fracassou na tentativa de contratar o alemão Edin Terzic, ex-técnico do Borussia Dortmund, e agora o nome do belga Sébastien Pocognoli vem sendo cotado para o cargo.

O ex-jogador da seleção da Bélgica é atualmente o técnico do Union Saint-Gilloise, que também compete na Liga dos Campeões.

Aos 38 anos, Pocognoli conseguiu vencer o campeonato belga na temporada passada, sua primeira como técnico, pelo Union Saint-Gilloise, o primeiro título em 90 anos para o clube.

