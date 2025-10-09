Inglaterra vence País de Gales (3-0) em amistoso em Wembley

Com três gols nos primeiros 20 minutos de jogo, a Inglaterra venceu o País de Gales por 3 a 0 nesta quinta-feira (9), em um amistoso no estádio de Wembley. O atacante Morgan Rogers (3'), o centroavante Ollie Watkins (11') e o ponta-direita Bukayo Saka (20'), encaminharam o triunfo dos 'Three Lions', que tiveram tranquilidade no restante do duelo.

Os ingleses jogaram sem o capitão lesionado Harry Kane, enquanto Jude Bellingham, Phil Foden e Jack Grealish também ficaram de fora da equipe. Foi a primeira vez que a Inglaterra marcou três gols nos primeiros 20 minutos desde 1987 contra a Iugoslávia. Os 'Dragões Vermelhos' buscaram diminuir no segundo tempo mas esbarraram nas grandes defesas do goleiro inglês Jordan Pickford (56' e 72'). O técnico da seleção inglesa, o alemão Thomas Tuchel, se mostrou satisfeito com seus "excelentes" jogadores. "É um passo na direção certa", disse ele à ITV.