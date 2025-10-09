Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo israelense se reunirá para discutir 'plano para libertar todos os reféns'

Atualizado às Autor AFP
AFP Autor
O governo israelense se reunirá nesta quinta-feira(9), às 15h GMT (12h em Brasília), para discutir o plano de libertação dos reféns mantidos em Gaza, de acordo com um anúncio feito após Donald Trump anunciar um acordo para um cessar-fogo e a libertação dos sequestrados. 

"Reunião do governo às 18h (15h GMT). Pauta: plano para a libertação de todos os reféns israelenses", diz um comunicado publicado no site do governo. 

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou durante a noite que seu gabinete se reunirá nesta quinta-feira para "ratificar o acordo". Seu ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, já indicou que votará contra.

