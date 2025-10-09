Gabinete de Netanyahu pode aprovar cessar-fogo em Gaza já nesta quinta-feira

Os próximos passos seriam um recuo parcial das forças israelenses em Gaza, de acordo com autoridades árabes e um oficial do Hamas, que falaram sob condição de anonimato porque o texto do acordo não foi divulgado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, planeja convocar seu Gabinete de Segurança reduzido e, em seguida, o Gabinete completo - esperado para o final desta quinta-feira - para aprovar o acordo de cessar fogo de Donald Trump.

A extensão da retirada ainda não foi tornada pública, mas autoridades do grupo armado disseram que as tropas se retirarão de áreas povoadas.

O Hamas concordou em libertar os 20 reféns vivos dentro de alguns dias, provavelmente na segunda-feira, e Israel libertará centenas de prisioneiros palestinos. O Hamas também entregará os restos mortais de cerca de 28 reféns.

Ao mesmo tempo, centenas de caminhões de ajuda começarão a entrar em Gaza, com os números aumentando ao longo do tempo. As negociações para as próximas fases começariam então.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que visitará a Faixa de Gaza provavelmente no domingo.