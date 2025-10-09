França recebe reunião de chanceleres árabes e europeus sobre o 'dia seguinte' em Gaza

Israel e o movimento islamista Hamas chegaram a um acordo nesta quinta-feira para um cessar-fogo e a libertação de reféns, seguindo o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de encerrar dois anos de guerra em Gaza.

A França recebe, nesta quinta-feira (9), chanceleres árabes e europeus para conversas sobre como ajudar os palestinos após o fim do conflito em Gaza entre Israel e o Hamas, horas após os dois lados chegarem a um acordo de cessar-fogo.

Paralelamente, os chanceleres da França, Espanha, Alemanha, Itália, Reino Unido, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Catar, Canadá, Turquia e a União Europeia já haviam planejado discutir o "dia seguinte" ao conflito em Paris.

A reunião começará às 17h00 (12h00 no horário de Brasília). O presidente francês, Emmanuel Macron, que discursará na abertura, já elogiou a "enorme esperança" gerada pelo acordo e espera que ele permita "uma solução política" para dois Estados: israelense e palestino.

O acordo alcançado em Sharm el-Sheikh chegará em um momento oportuno, "pois os chanceleres poderão se concentrar em compromissos concretos para o período pós-guerra", reagiu um diplomata europeu, que pediu anonimato.

Isso "permitirá que se trabalhe na implementação do plano de paz" e nos "principais parâmetros do 'dia seguinte'", afirmou o Ministério das Relações Exteriores francês em um comunicado, referindo-se à segurança, governança e reconstrução.