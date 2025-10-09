Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Faixa de Gaza: forças israelenses iniciam preparativos para operação de retorno de reféns

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram nesta quinta-feira, 9, em publicação na rede social X, que começaram os preparativos operacionais para colocar em prática o acordo que prevê a libertação dos reféns em poder do Hamas na Faixa de Gaza. Os militares disseram que realizam "ajustes de posicionamento e revisões de protocolos de combate para a nova fase".

Segundo as forças israelenses, o chefe do Estado-Maior orientou as tropas a reforçarem as defesas e a manterem prontidão "para qualquer cenário". As movimentações devem ocorrer de forma gradual, seguindo as etapas do acordo e com atenção à segurança dos soldados.

A IDF informou ainda que se prepara para conduzir a operação de retorno dos reféns "com sensibilidade e profissionalismo" e que continuará atuando para cumprir os objetivos da guerra e proteger os cidadãos de Israel.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

