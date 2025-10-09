EUA vence Itália (3-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

No Estádio El Teniente, em Rancagua (90 km ao sul de Santiago), o meio-campista do Parma, Benjamin Cremaschi, aproveitou uma sobra na pequena área aos 15 minutos para colocar os Estados Unidos na frente, num lance em que a defesa 'azzurra' não conseguiu afastar a bola após um escanteio.

Com um futebol muito superior, os Estados Unidos garantiram uma vaga nas quartas de final do Mundial Sub-20 no Chile nesta quinta-feira (9) ao vencerem por 3 a 0 a Itália, que quase não incomodou a defesa americana.

O meio-campista Niko Tsakiris ampliou a vantagem por meio de uma cobrança de falta na reta final (79'), com um chute à meia altura que passou pela barreira.

Cremaschi selou a vitória num rápido contra-ataque já nos acréscimos (90'+3), após uma recuperação perto do meio de campo, quando a Itália buscava o gol.

A partida das oitavas de final entre Marrocos e Coreia do Sul será disputada ainda nesta quinta-feira às 20h (horário de Brasília).

O vencedor desta partida enfrentará os Estados Unidos nas quartas de final no domingo, na mesma cidade, em jogo marcado para as 17h (horário de Brasília).