Em 'telefonema positivo', Vieira e Rubio combinam se encontrar em breve

Os chanceleres do Brasil, Mauro Vieira, e dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversaram por telefone nesta quinta-feira (9), em um contato considerado positivo, no qual acordaram se encontrar em breve, informaram a Casa Branca e o Itamaraty. A conversa entre os chefes das diplomacias dos dois países se seguiu ao telefonema, no início da semana, entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

"O secretário de Estado [americano] Marco Rubio teve um telefonema positivo com o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para coordenar os próximos passos após a conversa, na segunda-feira, entre o presidente Donald J. Trump e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva", anunciou Tommy Pigott, porta-voz do Departamento de Estado. "O secretário Rubio e o chanceler Vieira concordaram em se encontrar em breve e estabelecer um mecanismo bilateral para avançar em interesses econômicos mútuos e outras prioridades regionais", acrescentou. Segundo o Itamaraty, o "secretário de Estado convidou o Ministro Mauro Vieira para que integre a delegação, de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos" Na segunda-feira, em uma primeira conversa para tentar reduzir as tensões comerciais e diplomáticas entre os dois países, o presidente Lula pediu a Trump que eliminasse as tarifas aduaneiras punitivas impostas em agosto a produtos brasileiros em represália a uma suposta "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do americano.