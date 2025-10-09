Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Duas fortes explosões são registradas no centro de Cabul, no Afeganistão

Autor AFP
Tipo Notícia

Duas fortes explosões ecoaram no centro de Cabul, no Afeganistão, na noite desta quinta-feira (9), indicaram jornalistas da AFP.

Uma primeira ocorreu às 21h50 (14h20 em Brasília) e foi ouvida em toda a capital afegã, seguida de outra explosão segundos depois.

"O incidente está sendo investigado, mas até o momento nenhuma vítima foi registrada e está tudo bem", indicou o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, no X.

Nas redes sociais, vários internautas relataram ter ouvido as explosões e visto "drones".

Nas ruas da capital, muitos membros das forças de segurança saíram às ruas e inspecionaram carros, segundo um jornalista da AFP.

A rede telefônica também foi cortada em alguns bairros.

