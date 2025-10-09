Com ciática, LeBron James vai desfalcar Lakers no início da temporada

O astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, vai ficar de fora do primeiro jogo de sua 23ª temporada na NBA devido a uma ciática e ficará afastado por três a quatro semanas, de acordo com a mídia americana. Após o 'training camp' da equipe, que novamente não contou com a presença de James, de 40 anos, o Lakers revelou o diagnóstico de ciática no lado direito do corpo, informou a ESPN.

"King" James já perdeu os dois primeiros jogos de pré-temporada do Lakers devido ao que o técnico JJ Redick descreveu como irritação nervosa no glúteo. A ciática é uma dor ou dormência que acompanha o trajeto do nervo ciático, da zona lombar até a perna. O Los Angeles Lakers informou que seu astro será reavaliado em três a quatro semanas, quando mais detalhes sobre sua condição física serão fornecidos. Os Lakers abrem a temporada contra o Golden State Warriors em 21 de outubro.