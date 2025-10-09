Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com ciática, LeBron James vai desfalcar Lakers no início da temporada

Autor AFP
O astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, vai ficar de fora do primeiro jogo de sua 23ª temporada na NBA devido a uma ciática e ficará afastado por três a quatro semanas, de acordo com a mídia americana. 

Após o 'training camp' da equipe, que novamente não contou com a presença de James, de 40 anos, o Lakers revelou o diagnóstico de ciática no lado direito do corpo, informou a ESPN. 

"King" James já perdeu os dois primeiros jogos de pré-temporada do Lakers devido ao que o técnico JJ Redick descreveu como irritação nervosa no glúteo. 

A ciática é uma dor ou dormência que acompanha o trajeto do nervo ciático, da zona lombar até a perna. 

O Los Angeles Lakers informou que seu astro será reavaliado em três a quatro semanas, quando mais detalhes sobre sua condição física serão fornecidos. 

Os Lakers abrem a temporada contra o Golden State Warriors em 21 de outubro. 

O quatro vezes campeão da NBA e maior cestinha de todos os tempos disse aos repórteres no mês passado que estava "animado" com a perspectiva de se tornar o primeiro jogador na história da NBA a jogar sua 23ª temporada.

"Seja lá o que o que vou encontrar no caminho este ano, estou muito animado porque não sei quando terminará. Está muito mais breve do que tarde", disse ele.

 

