Wall Street continua a subir sem trégua

Os índices Nasdaq (+1,12%, a 23.043,38 pontos) e S&P 500 (+0,58%, a 6.753,72 unidades) alcançaram novos máximos. O Dow Jones, por sua vez, permaneceu estável (0,00%).

A Bolsa de Valores de Nova York voltou a fechar em alta e bateu novos recordes nesta quarta-feira (8), apesar da paralisação orçamentária nos Estados Unidos e da ausência de indicadores econômicos.

A cotação do ouro chegou a 4.000 dólares por onça pela primeira vez nesta quarta, já que os investidores recorreram ao metal — o ativo de segurança por excelência — por preocupações sobre a paralisação de governo nos Estados Unidos (também conhecida como "shutdown"), a crise política na França e outras incertezas econômicas globais.

"Estamos em um mercado em alta" e, nesse contexto, "as surpresas levam a progressos, não a retrocessos", comentou Adam Sarhan, analista da 50 Park Investments, à AFP.

Devido ao fechamento do governo federal dos Estados Unidos há uma semana, "não recebemos o relatório de emprego de setembro, e é possível que não recebamos os informes sobre inflação" previstos para a próxima semana, destacou Sarhan.

Algo que poderia "mergulhar o Federal Reserve [Fed, banco central] na escuridão antes de sua próxima reunião", disse o analista. Mas, "por ora, ao mercado isso não importa", assegurou.