Von der Leyen diz que Rússia está fazendo campanha deliberada contra a Europa e pede resposta

"Não devemos hesitar em atribuir responsabilidades. Porque cada centímetro quadrado do nosso território deve ser protegido e seguro", disse ela, em discurso no Parlamento.

A presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, disse nesta terça-feira, 7, que as recentes invasões de drones russos no espaço aéreo europeu são uma "campanha deliberada e direcionada na zona cinzenta contra a Europa" e que o bloco deve responder.

Segundo von der Leyen, as recentes invasões da Rússia fazem parte de um padrão preocupante de ameaças crescentes, que incluem cabos submarinos cortados, ataques cibernéticos e eleições alvo de campanhas de influência. "Esses incidentes são calculados para permanecer na penumbra da negação. Isso não é assédio aleatório. É uma campanha coerente e crescente para desestabilizar nossos cidadãos, testar nossa determinação, dividir nossa União e enfraquecer nosso apoio à Ucrânia", acrescentou.

A presidente da Comissão pediu ainda que a UE responda com unidade aos ataques diretos e indiretos de Moscou e informou que o bloco formará "Coalizões de Capacidade Coletiva" entre os Estados-membros para identificar capacidades críticas - como defesa aérea e guerra cibernética.

Von der Leyen também reiterou que "nada disso é possível sem uma forte indústria de defesa europeia".