Trump fará exames de rotina na 6ªf e considera viajar ao Oriente Médio logo depois

Autor Agência Estado
Agência Estado
A Casa Branca informou, há pouco, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará exames de rotina no Centro Médico Walter Reed, na região metropolitana de Washington D.C., na sexta-feira pela manhã. Na sequência, o republicano está considerando se viaja ao Oriente Médio, de acordo com comunicado assinado pela secretária de imprensa do governo americano, Karoline Leavitt.

