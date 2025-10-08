Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que há boa chance de sucesso em acordo para Gaza e menciona possível visita na região

Trump diz que há boa chance de sucesso em acordo para Gaza e menciona possível visita na região

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que as conversas com países do Oriente Médio para alcançar um cessar-fogo em Gaza estão "indo muito bem", ao participar de mesa redonda para falar sobre movimento Antifa nesta quarta-feira, 8. Segundo ele, há uma boa chance de sucesso para o acordo de paz na região.

"Talvez eu vá para o Oriente Médio no final da semana, talvez no domingo", ponderou o presidente dos EUA.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA Trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar