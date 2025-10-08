Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que deve ir para Egito para conversas de acordo de paz, mas não descarta visitar Gaza

Trump diz que deve ir para Egito para conversas de acordo de paz, mas não descarta visitar Gaza

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente americano, Donald Trump, disse que deve visitar o Egito, à medida que as conversas para um acordo de paz para Gaza avançam, mas não descartou visitar Gaza, em rodada de perguntas e respostas com repórteres, após mesa redonda para falar sobre movimento Antifa, nesta quarta-feira.

"Posso ir ao Oriente Médio antes que os reféns sejam libertados, ou depois", mencionou, sem dar mais detalhes.

Sobre o avanço da Guarda Nacional americana em cidades e Estados dos EUA, especialmente os liderados por democratas, o republicano afirmou que Chicago pode ser salva, mas outras locais "se foram".

Em relação à paralisação do governo (shutdown), Trump disse que sua administração quer tornar o Obamacare (sistema de seguridade de saúde aprovada durante o governo do ex-presidente Barack Obama) "melhor e mais barato".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar