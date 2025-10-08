Trump diz que deve ir para Egito para conversas de acordo de paz, mas não descarta visitar Gaza

O presidente americano, Donald Trump, disse que deve visitar o Egito, à medida que as conversas para um acordo de paz para Gaza avançam, mas não descartou visitar Gaza, em rodada de perguntas e respostas com repórteres, após mesa redonda para falar sobre movimento Antifa, nesta quarta-feira.

"Posso ir ao Oriente Médio antes que os reféns sejam libertados, ou depois", mencionou, sem dar mais detalhes.