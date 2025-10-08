Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump acusa líderes democratas de não defenderem agentes do ICE

Autor Agência Estado
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, e o governador de Illinois, JB Pritzker, deveriam "estar na cadeira por não proteger os agentes do ICE!", o Serviço de Imigração e Controle Alfandegário americano. A declaração foi publicada na Truth Social.

O episódio marca a intensificação do embate entre o republicano e os dois líderes democratas. Trump não especificou quais leis Johnson ou Pritzker teriam supostamente violado.

"Esta não é a primeira vez que Trump tenta prender injustamente um homem negro", respondeu Johnson nas redes sociais. "Eu não vou a lugar nenhum." Pritzker também reagiu: "Não vou recuar. Trump agora pede a prisão de representantes eleitos que limitam seu poder. O que mais falta para chegarmos ao autoritarismo pleno?"

A porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, criticou Pritzker e Johnson: "Esses líderes fracassados ficaram de braços cruzados enquanto americanos inocentes continuam sendo vítimas de crimes violentos."

Agentes do ICE vêm realizando operações em Chicago que geraram protestos e levaram o governo Trump a federalizar a Guarda Nacional em Illinois, medida contestada por democratas locais. Autoridades estaduais afirmam que Trump exagera a gravidade da criminalidade, em queda nas grandes cidades, e que a intervenção apenas agravará a tensão. Illinois e Chicago acionaram a Justiça para barrar o envio de tropas.

Trump, que já entrou em atrito com outros estados democratas por mobilizações semelhantes, defendeu a medida dizendo que "Chicago não pode ser uma grande cidade se há assassinatos e muitos problemas". A Guarda Nacional, porém, não tem poder de prisão, apenas de detenção temporária de ameaças à segurança.

*Com informações da Dow Jones Newswires

