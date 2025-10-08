Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump acredita que reféns vão retornar na próxima 2ª feira

Autor AFP
AFP Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (8) que acredita que todos os reféns mantidos na Faixa de Gaza vão retornar na próxima segunda, após Israel e Hamas aceitarem a primeira fase do plano para pôr fim ao conflito no território palestino.

"Muitas coisas estão acontecendo para conseguir a libertação dos reféns, e acreditamos que todos eles vão retornar na segunda-feira. Parece que esse é o caso, e isso incluirá os corpos dos mortos", indicou Trump, em entrevista por telefone ao canal Fox News.

