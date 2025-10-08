Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tráfego de navios cresce no canal do Panamá apesar do tarifaço de Trump

Autor AFP
O tráfego de navios pelo canal do Panamá aumentou no último ano fiscal, apesar da guerra tarifária do presidente americano, Donald Trump, informou, nesta quarta-feira (8), a autoridade que administra a passagem marítima.

Por esta via interoceânica, por onde transitam 5% do comércio marítimo mundial, transitaram 13.404 barcos com 489 milhões de toneladas de carga de 1º de outubro de 2024 a 30 de setembro passado, segundo dados publicados pela Autoridade do Canal do Panamá (ACP).

Estas cifras representam um aumento de 19,25% no número de navios e de 15,6% na quantidade de carga em relação ao ano anterior. 

No entanto, é menor que o projetado pela ACP, que tinha previsto que haviam transitado por ali 13.900 navios com cerca de 520 milhões de toneladas de carga.

O aumento do tráfego ocorreu em um período no qual dezenas de economias de todo o mundo enfrentam tarifas aduaneiras dos Estados Unidos mais altas impostas por Trump.

"Não estamos sentindo necessariamente este ano" o impacto deste aumento nas tarifas comerciais dos Estados Unidos, mas no próximo exercício fiscal, "vamos vê-lo, sim", declarou, nesta quarta-feira, o chefe da ACP, Ricaurte Vásquez.

O canal do Panamá, com 80 km, liga os oceanos Pacífico e Atlântico e conecta mais de 1.900 portos em 170 países.

Sua rota principal liga os portos de China, Japão e Coreia do Sul aos terminais da costa leste dos Estados Unidos.

