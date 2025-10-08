Rubio entrega recado a Trump e pede aprovação para publicação sobre acordo no Oriente Médio

"Você precisa aprovar uma postagem no Truth Social em breve para que possa anunciar o acordo primeiro", dizia a nota escrita à mão, em papel timbrado da Casa Branca.

Enquanto participava de um encontro na Casa Branca, há pouco, o presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu um recado do secretário de Estado, Marco Rubio, que pedia a aprovação do líder republicano para uma postagem nas redes sociais relacionadas a um acordo no Oriente Médio.

Rubio não fazia parte da discussão de mesa redonda de Trump com influenciadores conservadores, mas entrou na sala, entregou a nota a Trump e sussurrou algo para ele.

Enquanto Trump respondia a algumas perguntas dos repórteres presentes, Rubio permaneceu na sala, aparentemente ansioso para que o presidente o acompanhasse para se voltar para as negociações no Oriente Médio. Trump disse à sala "estamos muito perto de um acordo no Oriente Médio" antes de sair, mas não deu outros detalhes.

Com informações da Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast.