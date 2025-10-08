Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rubio entrega recado a Trump e pede aprovação para publicação sobre acordo no Oriente Médio

Rubio entrega recado a Trump e pede aprovação para publicação sobre acordo no Oriente Médio

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Enquanto participava de um encontro na Casa Branca, há pouco, o presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu um recado do secretário de Estado, Marco Rubio, que pedia a aprovação do líder republicano para uma postagem nas redes sociais relacionadas a um acordo no Oriente Médio.

"Você precisa aprovar uma postagem no Truth Social em breve para que possa anunciar o acordo primeiro", dizia a nota escrita à mão, em papel timbrado da Casa Branca.

Rubio não fazia parte da discussão de mesa redonda de Trump com influenciadores conservadores, mas entrou na sala, entregou a nota a Trump e sussurrou algo para ele.

Enquanto Trump respondia a algumas perguntas dos repórteres presentes, Rubio permaneceu na sala, aparentemente ansioso para que o presidente o acompanhasse para se voltar para as negociações no Oriente Médio. Trump disse à sala "estamos muito perto de um acordo no Oriente Médio" antes de sair, mas não deu outros detalhes.

Com informações da Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar