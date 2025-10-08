Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Real Madrid confirma lesão na panturrilha de Huijsen, cortado da seleção espanhola

Real Madrid confirma lesão na panturrilha de Huijsen, cortado da seleção espanhola

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Real Madrid confirmou nesta quarta-feira (8) que o zagueiro Dean Huijsen sofreu uma lesão na panturrilha, pela qual o jogador teve que ser cortado da seleção espanhola, substituído por Aymeric Laporte (Athletic Bilbao).

"Após os exames realizados hoje no nosso jogador Dean Huijsen e a avaliação do departamento médico, foi diagnosticada uma lesão muscular na panturrilha esquerda", escreveu o clube merengue em um comunicado.

Embora o Real Madrid não tenha estimado um tempo de recuperação, a imprensa espanhola aponta que Huijsen deve ficar afastado por um período de 12 a 15 dias, podendo retornar no clássico contra o Barcelona, no dia 26 de outubro, pelo Campeonato Espanhol.

Antes da confirmação da lesão pelo clube, a seleção espanhola, que está concentrada para os jogos das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 contra Geórgia (sábado) e Bulgária (15 de outubro), já havia anunciado o corte do jogador.

Líder do Grupo E das Eliminatórias com 6 pontos em duas rodadas, a 'Roja' tem chances de já garantir a classificação direta para o Mundial do ano que vem caso vença os dois jogos desta rodada dupla, nos quais é favorita.

rsc/mcd/cb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar