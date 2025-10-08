Ratcliffe dá a Amorim 'três anos' para ter sucesso no Manchester United

O bilionário britânico Jim Ratcliffe, coproprietário do Manchester United, vai avaliar a capacidade de Rúben Amorim de ser um "grande treinador" ao longo de "três anos", disse ele em entrevista nesta quarta-feira (8). O português de 40 anos tem um retrospecto medíocre desde sua chegada em novembro de 2024, tanto no campeonato inglês (15º lugar na temporada passada, 10º atualmente) quanto nas copas nacionais.

Ratcliffe acredita que o ex-técnico do Sporting, mesmo que "não tenha tido a melhor das temporadas", é um "cara legal" que merece tempo. "Rúben precisa provar que é um grande treinador ao longo de três anos. É onde eu me posicionaria", disse o acionista minoritário (com participação de 29%) do Manchester United, responsável pelas operações de futebol, no podcast The Business, produzido pelo The Times e The Sunday Times. A pressão sobre Amorim aumentou após um início de temporada que deixou a desejar: três derrotas em sete jogos da Premier League e uma eliminação na Copa da Liga inglesa para o Grimsby Town, time da quarta divisão. Vários comentaristas influentes, incluindo Wayne Rooney e Jamie Carragher, declararam que a passagem do português com o United está fadada ao fracasso. O próprio Amorim admitiu que "às vezes sente vontade de entregar o cargo".

"Às vezes eu não entendo a imprensa. Eles querem sucesso imediato. Acham que é como um interruptor. Sabe, você aperta um botão e tudo será um mar de rosas no dia seguinte. Não se pode administrar um clube como o Manchester United reagindo de forma impulsiva a certos jornalistas que se empolgam toda semana", reagiu Ratcliffe. O bilionário, fundador do grupo petroquímico Ineos, decepcionou alguns torcedores com medidas impopulares: cortes de empregos, fim das refeições gratuitas para os funcionários, etc. "Os custos eram simplesmente altos demais. Há pessoas fantásticas no Manchester United, mas também havia um certo nível de mediocridade e a organização havia se tornado muito pesada", se defendeu o dirigente. "Fui duramente criticado pelas refeições gratuitas, mas ninguém nunca me ofereceu uma refeição gratuita".