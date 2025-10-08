Preço do ouro supera US$ 4 mil por onça pela primeira vez

O preço do ouro ultrapassou os 4.000 dólares (pouco mais de 21 mil reais) por onça pela primeira vez nesta quarta-feira (8), diante da preocupação dos investidores com vários temas geopolíticos, o que os levou a buscar um ativo seguro. Os operadores têm se lançado nesse metal precioso durante todo o ano, provocando uma alta de mais de 50%, diante da expectativa, entre outros temas, de um corte nas taxas de juros nos Estados Unidos, a turbulência política na França ou a incerteza econômica mundial.

Nesta quarta-feira, o ouro alcançou um máximo de 4.006,68 dólares (21.378 reais) por onça nos mercados asiáticos. A prata também se posicionou a poucos dólares de seu recorde histórico. Utilizado na joalheria, na indústria ou como reserva, o metal amarelo sempre representou um "valor refúgio" por excelência porque conserva seu valor intrínseco. O fechamento do governo dos Estados Unidos está aumentando a sensação de inquietação entre os investidores, já que foram adiados dados econômicos importantes, incluindo os relativos ao emprego, o que complica a situação para o Federal Reserve na hora de decidir seus planos sobre as taxas de juros. O apelo do ouro também foi reforçado esta semana pela agitação política na França, onde o primeiro-ministro do país renunciou e seu antecessor instou o presidente Emmanuel Macron a renunciar e convocar eleições antecipadas.

Além disso, a guerra comercial do presidente americano, Donald Trump, e as crises geopolíticas na Ucrânia e em Gaza também impulsionaram a necessidade de investimentos de refúgio. - Cenário "imprevisível" - "A rápida alta do preço do ouro foi apoiada pelo aumento das entradas nos fundos negociados em bolsa e pelas compras dos bancos centrais, incluindo a sólida demanda da China, já que o ouro se beneficia da incerteza política, econômica e da inflação", considerou Taylor Nugent, do National Australia Bank.

Em julho, o Conselho Mundial do Ouro (WGC, na sigla em inglês) informou que a demanda de ouro registrou um crescimento anual de 3% no segundo trimestre, alcançando 1.249 toneladas, graças a "um cenário geopolítico cada vez mais imprevisível e ao impulso dos preços". Também houve uma forte demanda de ouro através dos fundos negociados em bolsa. O metal amarelo superou o marco de 2.000 dólares (10.300 reais) por onça em agosto de 2020, em meio à pandemia de covid-19.