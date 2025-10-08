Petróleo fecha em alta com exportações russas na mira

Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira (8) em meio a ataques da Ucrânia contra instalações energéticas russas e o aumento da demanda dos Estados Unidos. O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em dezembro subiu 1,22%, a 66,25 dólares.

O equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em novembro subiu 1,33%, a 62,55 dólares. "Existe uma preocupação crescente com a produção russa, levando em conta todos os ataques realizados pela Ucrânia contra suas infraestruturas", comentou à AFP John Kilduff, da Again Capital. O exército da Ucrânia realizou vários ataques contra refinarias em território russo nas últimas semanas. Isso "obriga a Rússia a desviar o petróleo cru para os terminais de exportação em vez de transportá-lo para as refinarias", explicam os analistas da DNB Carnegie, o que significa uma "teste duro" para o país, cuja capacidade de exportação petrolífera é limitada.