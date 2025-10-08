ONU: ministros da Europa se comprometem a enfrentar emergência habitacional

Os representantes pediram medidas como mais investimento público e a expansão de modelos de habitação pública, cooperativa, social e liderada pela comunidade, além de financiamento do setor privado por meio de títulos verdes, empréstimos vinculados à sustentabilidade, fundos comunitários de terras ou instrumentos financeiros combinados.

Mais de 30 ministros e altos representantes governamentais europeus se comprometeram com políticas mais fortes e maior financiamento para abordar a acessibilidade e a sustentabilidade da habitação em toda a região, de acordo com anúncio da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta quarta-feira, após reunião convocada pela Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE).

"Os ministros se comprometeram a ajustar a tributação do valor da terra para tornar as políticas mais equitativas. Eles também pediram uma redução nos aluguéis turísticos de curto prazo para reduzir a especulação", acrescenta a nota.

A secretária executiva da UNECE, Tatiana Molcean, ressaltou que muitas famílias estão pagando um quarto ou até metade de sua renda disponível apenas para manter um teto sobre suas cabeças, e mencionou que a situação afeta pais solteiros, famílias com crianças e jovens.

Na ocasião, foi mencionado que, na maioria dos países, os custos de moradia estão empurrando mais de um terço das famílias de baixa renda para a pobreza, e a região enfrenta "um desafio urgente de sustentabilidade", já que a moradia é responsável por cerca de 30% do uso de energia e das emissões de dióxido de carbono.