Netanyahu anuncia reunião de governo israelense para aprovar acordo sobre Gaza

Autor AFP
AFP
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que reunirá seu governo nesta quinta-feira (9) para aprovar o plano de libertação dos reféns sequestrados em Gaza, como parte da estratégia apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Amanhã reunirei o governo para que o acordo seja aprovado e possamos trazer de volta para casa nossos queridos reféns”, declarou Netanyahu em um comunicado divulgado por seu gabinete na noite de quarta.

