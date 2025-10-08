Mobilização na Cisjordânia recorda jornalistas vítimas de ataques de Israel em Gaza

Jornalistas palestinos e líderes locais se manifestaram nesta quarta-feira (8) em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, contra os ataques israelenses dirigidos aos profissionais da imprensa na Faixa de Gaza. Dezenas de jornalistas e autoridades palestinas marcharam até um edifício ocupado pela ONU nesta cidade, carregando caixões improvisados com nomes e fotos de comunicadores mortos em Gaza desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista armado Hamas em 7 de outubro de 2023.

Entre os nomes estava o de Anas al Sharif, correspondente da emissora catari Al Jazeera no terreno, morto em agosto em um ataque israelense perto do hospital Al Shifa, na Cidade de Gaza. "Cada um deles tinha sua própria história", disse Nasser Abu Baker, presidente do Sindicato de Jornalistas Palestinos, organizador do evento. Após os discursos, Abu Baker afirmou que entregaria uma carta ao representante da ONU em Ramallah solicitando ao secretário-geral da organização, António Guterres, que tome medidas "para proteger nossos jornalistas na Faixa de Gaza, já que diariamente eles estão sob fogo, sob bombardeios, em uma situação extremamente perigosa". O organizador da marcha acrescentou que seu sindicato registrou a morte de 252 jornalistas palestinos em Gaza desde o início da guerra.