Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Luca Zidane se diz "orgulhoso" por defender seleção da Argélia

Luca Zidane se diz "orgulhoso" por defender seleção da Argélia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O goleiro franco-argelino Luca Zidane, filho do lendário Zinedine Zidane, disse nesta quarta-feira (8) estar orgulhoso por vestir as cores da Argélia, país de origem de seus avós, que vai defender nas duas últimas rodadas das Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Estou muito feliz por estar aqui. É um motivo de orgulho para mim e darei 100% para deixar o povo argelino orgulhoso", disse Luca Zidane em entrevista coletiva em Oran, a grande cidade no oeste da Argélia, onde a seleção local vai enfrentar a Somália na quinta-feira. 

A Argélia "é o meu país, o meu país de origem e o dos meus avós", acrescentou, em resposta a uma pergunta sobre os motivos que o levaram a escolher a seleção argelina. 

Luca Zidane, de 27 anos, que atualmente joga pelo Granada, da segunda divisão espanhola, mudou sua nacionalidade esportiva em meados de setembro e agora vestirá as cores dos 'Fennecs', depois de jogar pela França nas categorias de base.

Como nunca defendeu a seleção francesa principal, ele continuou apto para jogar pela Argélia.

"Toda a minha família se orgulha de mim e me apoia em todas as minhas escolhas (...) meu avô está feliz por eu estar na Argélia e por ter feito essa escolha", disse ele. 

Seu pai, Zinedine Zidane, "teve seu caminho, sua carreira. Eu tenho meu caminho, minha carreira", explicou. 

"O primeiro objetivo é amanhã, é a Somália e vencer esta partida para garantir a classificação para a Copa do Mundo", acrescentou.

Liderando o Grupo G das Eliminatórias africanas com 19 pontos, à frente de Uganda e Moçambique, ambos com 15, a seleção argelina precisa de uma vitória simples sobre a lanterna Somália (1 ponto) nesta quinta-feira para garantir vaga no Mundial do ano que vem.

Depois, a Argélia fecha sua participação na competição contra Uganda, na próxima terça-feira.

str-abh/fka/bde/aam/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar