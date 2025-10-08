Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder dos conservadores britânicos, em crise, promete retomar valores do partido

Líder dos conservadores britânicos, em crise, promete retomar valores do partido

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A líder dos conservadores britânicos, Kemi Badenoch, prometeu, nesta quarta-feira (8), durante o congresso anual do seu partido, retomar os valores dos tories, derrotados nas últimas eleições e que enfrentam dificuldades para se apresentar como uma oposição confiável ao primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer.

"Adotaremos os princípios conservadores eternos que nos levaram ao êxito no passado: a responsabilidade pessoal, a livre iniciativa, a família e a liberdade de expressão", declarou Kemi Badenoch em seu discurso no congresso em Manchester (norte da Inglaterra).

A líder dos conservadores apresentou seu lema, "Uma economia mais forte, fronteiras mais firmes", criticando o atual governo trabalhista que, segundo ela, trouxe apenas "um círculo infernal de aumentos de impostos e fronteiras fragilizadas após meses de caos".

Os conservadores enfrentam o auge do partido de extrema direita Reform UK, chefiado pelo líder do Brexit, Nigel Farage, à frente nas pesquisas de intenção de voto.

O partido conservador, de Winston Churchill e Margaret Thatcher, que governou o Reino Unido durante 50 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, é uma sombra de si mesmo, superado pelo Reform UK.

Nas eleições legislativas de 2024, os tories perderam dois terços de seus deputados, cedendo o poder aos trabalhistas, após 14 anos de governo marcados pelo Brexit, as políticas de austeridade, os escândalos durante o governo de Boris Johnson e as divisões internas.

Embora siga sendo oficialmente a principal força de oposição ao governo trabalhista de Keir Starmer, a voz dos conservadores mal é ouvida no país, e o desafio é grande para Kemi Badenoch, que assumiu a direção do partido em novembro de 2024, substituindo Rishi Sunak.

mhc-psr/mb/mvv/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar