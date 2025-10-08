ITIA aumenta apoio a jogadores investigados por corrupção e doping

Os tenistas envolvidos em casos de doping ou corrução terão novas medidas de apoio, anunciou nesta quarta-feira (8) a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA, na sigla em inglês). O programa de apoio, que começará de maneira imediata e será testado até o final de 2026, inclui assistência financeira (até US$ 5 mil, ou R$ 26,7 mil na cotação atual) para analisar em laboratórios credenciados pela Agência Mundial Antidoping (Wada) produtos suspeitos de terem provocado um teste positivo e investigar a origem de uma contaminação.

Em 2024, a número 2 da WTA, a polonesa Iga Swiatek, testou positivo para trimetazidina, uma substância proibida, que a tenista alegou ter sido ingerida através de um medicamento contaminado, um argumento que foi aceito pela ITIA. Os jogadores também terão assessoria confidencial de terceiros e suporte jurídico gratuito. Qualquer tenista investigado por corrupção poderá contar com o suporte da Sporting Chance, uma organização de saúde mental criada para dar apoio a atletas profissionais. Todos os jogadores, independentemente de sua condição financeira, terão direito a esses recursos, explicou à AFP a diretora-geral da ITIA, Karen Moorhouse.

"Qualquer pessoa que esteja envolvida em uma investigação de doping ou corrupção merece a oportunidade de se defender e se explicar, e nós reconhecemos que o processo pode ter um custo tanto financeiro quanto emocional", disse Moorhouse. "As pessoas acabam nestas situações por muitas razões, e não importa quais são essas razões, e como o caso vai terminar, elas também merecem ter alguém com quem conversar", acrescentou. Por outro lado, Moorhouse afirmou que a ITIA não vê nenhum problema quanto ao fato de Jannik Sinner voltar a trabalhar com Umberto Ferrara, o preparador físico que demitiu em 2024 depois de ter sido revelado que o tenista italiano caiu em exame antidoping.