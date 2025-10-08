Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hong Kong bate recorde de dias quentes em outubro

Hong Kong bate recorde de dias quentes em outubro

Autor AFP
Tipo Notícia

Hong Kong registrou, nesta quarta-feira (8), seu quarto dia de "calor intenso" em outubro, com temperaturas iguais ou superiores a 33 ºC, um recorde, segundo sua agência meteorológica. 

Este mês de outubro registrou "o maior número de dias de calor intenso desde o início dos registros em 1884", indicou o Observatório de Hong Kong. A agência havia registrado três "dias de calor intenso" em outubro de 2023. 

Segundo os cientistas, as mudanças climáticas provocadas pelo ser humano causam fenômenos meteorológicos extremos mais frequentes e intensos em todo o mundo. 

O ano de 2024 foi o mais quente já registrado no planeta, coroando uma década "extraordinária de temperaturas recordes", segundo a ONU.

